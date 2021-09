Loano 2021, a sostegno di Lettieri la Lega punta su Aghittino e Caccia

Loano. “Il segretario federale della Lega Matteo Salvini ha fatto tappa a Loano per sostenere la lista Per Loano – Lettieri Sindaco alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre. La lista rappresenta il centro destra unito, dove convivono candidati indipendenti e candidati espressione diretta dei partiti. La Lega loanese punta tutto su Demis Aghittino (detto Demis) e Monica Caccia”. Lo fanno sapere, in una nota, dalla Lega loanese.

