Privatizzazione ospedali, sindaci e sindacati: “Soddisfatti? No, un danno per i cittadini e le comunità locali”

Albenga/Cairo M. “Ci sorprendono le dichiarazioni di Toti con cui ha annunciato l’annullamento della gara per la privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo. Dopo anni che contestiamo le privatizzazioni, viene assunta una delibera che chiude l’ospedale di Cairo Montenotte trasformandolo in un ospedale di comunità, mentre quello di Albenga potrà essere un hub per l’abbattimento delle liste di attesa solo fino al prossimo anno, sfruttando i fondi Covid, poi quale sarà il suo destino?”.

