Sanremo Rugby, riuscito l’open day a Pian di Poma

Imperia. Grande successo per l’open day nazionale F.I.R. che si è svolto, sabato 25 settembre a Sanremo, presso il campo di Pian di Poma. Un folto gruppo di bambini, accompagnati dai genitori, sono transitati nella struttura di casa pronti a dare vita ad una mattinata fatta di giochi, risate, divertimento, tutto in sicurezza. Attività di promozione per la palla ovale e importante momento di aggregazione, sotto il vessillo del brand di rugby.

