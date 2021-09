Savona 2021, il dibattito tra i candidati sindaco: pulizia e sicurezza, viabilità e turismo i temi del confronto

Savona.Tutti auspicano un cambio di marcia a partire da pulizia e sicurezza, i due leitmotiv della campagna elettorale fin dall’inizio. Ma anche notevoli cambiamenti sono desiderati per viabilità, asili nido e servizi per i bambini, manifestazioni culturali e rilancio turistico della città. Sono stati questi i temi oggetto del dibattito di ieri sera organizzato da IVG tra i candidati sindaco in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre a Savona.

