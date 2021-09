Savona. “Sapete cosa mi lascia sbigottito di queste elezioni? Che ci possa essere qualcuno che ancora, non avendo chiara la situazione, possa pensare di affidare la nostra città a quel minestrone di partiti che 5 anni fa ha lasciato Savona in un vero e proprio mare di guai con oltre 100 milioni di debiti”. Lo afferma, in una nota, il candidato sindaco di Savona Popolare Francesco Versace.

