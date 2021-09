Case della Salute, Tersidio (Fmgg): “Contrario, sparirebbe la prossimità del medico di famiglia”

Albenga. Secondo il Pnrr, approvato lo scorso aprile, le Case delle Salute diventeranno lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio. In Italia ne sorgeranno 1.288 entro il 2026, di queste 33 saranno in Liguria (mentre 10 gli ospedali di comunità). Si tratta di una svolta per il sistema sanitario, una riforma radicale, che però non convince i medici di famiglia, secondo cui ci sarebbero molte le criticità e i punti da chiarire.

