Diano Castello, Prc Dianese: «Lista unica per la prossima tornata elettorale, astenersi non è un reato»

Diano Castello. «La prossima tornata elettorale vedrà a Diano Castello una lista unica. Per dimostrare quanto sarà efficiente questa lista, degna erede delle amministrazioni precedenti, basta ricordare che l’approvazione del progetto definitivo dello spostamento della ferrovia risale al 1998, e nei decenni trascorsi da tale data le amministrazioni succedutesi non sono state neppure capaci di realizzare un misero marciapiede lungo la strada per la stazione. E non ci vengano a dire che non l’hanno fatto perché neppure Diano Marina e Diano San Pietro se ne sono totalmente disinteressati: avrebbe potuto essere un fiore all’occhiello per Castello, ma si è trasformato in un carciofo in parti meno nobili.

