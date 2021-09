Savona 2021, Angelo Schirru sui giovani savonesi: “L’obiettivo è farli rimanere a Savona, scuola snodo cruciale”

Savona. Una serie dedicata alla scoperta delle proposte rivolte ai giovani savonesi elaborate da coloro i quali aspirano alla carica di primo cittadino. È questa in estrema sintesi l’idea nata per dare a chi appartiene alla categoria under 30 una guida utile per conoscere a 360 gradi i programmi dei vari candidati che vorrebbero prendere il posto di Ilaria Caprioglio, sindaca uscente la quale, come noto, ha scelto di non ricandidarsi.

... » Leggi tutto