Savona 2021, il punto fermo di Meles: “No a un’allenza al ballottaggio, l’avremmo già fatta ora”

Savona. “Non ci sono le condizioni per fare accordi al ballottaggio, altrimenti l’avremmo fatto già prima”. E’ netta la posizione del candidato sindaco pentastellato Manuel Meles. Il consigliere comunale uscente non cede a passi indietro e ribadisce anche durante il dibattito tra i candidati sindaco organizzato da IVG la sua posizione, già spiegata in occasione della presentazione delle liste che lo sostengono, nei confronti del candidato del centro sinistra Marco Russo. E’ allora certo che Meles non farà valere i suoi voti per pretendere un posto in giunta.

