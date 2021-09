Bordighera. Un giovane motociclista è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in via dei Colli, nei pressi di piazza della Maddalena, a Bordighera Alta.

Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava in sella ad una moto da enduro in direzione Bordighera quando, in curva, forse per una manovra errata, è andato a sbattere contro un’auto che viaggiava nell’opposta direzione.

