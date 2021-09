Concorso Oss bloccato, Pd: «Sanità ligure è in ginocchio»

Genova. «In Regione non si facevano concorsi per operatori socio sanitari dal 2011, e il primo fatto in sei anni dalla giunta Toti è stato bloccato dal Tar e dal Consiglio di Stato per ‘irregolarità formali’: perché i fogli su cui si sono svolti i test scritti a risposta multipla non erano stati preventivamente validati con timbro e firma di un membro della commissione. Di chi è la grave responsabilità?», si domandano il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi e il consigliere regionale Pippo Rossetti.

... » Leggi tutto