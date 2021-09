De Villa ribatte a Forza Italia: «La gestione cittadina del partito non fa gli interessi di Ventimiglia»

Ventimiglia. «Sono stato il primo ad essere meravigliato della decisione di sospendermi perché anche io ho appreso la notizia dai giornali. Penso e spero che ci sarà un chiarimento perché i vertici provinciali e nazionali, che sono stati nominati nel comunicato stampa, sono sì informati dei fatti in quanto vengono informati dal coordinatore cittadino, però abbiamo qualcosa da dire proprio sulla gestione del coordinamento a livello cittadino, quindi sarà mia premura, insieme alla consigliera D’Andrea, rivolgerci agli organi provinciali, regionali e se è il caso nazionali per chiarire questa posizione: in questo momento la gestione del partito a livello cittadino purtroppo non va nella stessa direzione dell’amministrazione appoggiata da Forza Italia e non va nell’interesse, secondo noi, dei cittadini di Ventimiglia». Lo ha detto, al termine del consiglio comunale, l’assessore Matteo De Villa, sospeso, così come la collega, consigliere Cristina D’Andrea, da Forza Italia. Una decisione, quella del partito, comunicata attraverso la stampa a pochi minuti dalla riunione del parlamentino, che ha lasciato di stucco, in primis, proprio i due azzurri.

... » Leggi tutto