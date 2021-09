Imperia, contributo a fondo perduto per i dipendenti di aziende del settore turistico

Imperia. L’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Imperia, a partire dal 1 ottobre fino al 31 ottobre compreso, mette a disposizione per tutti i dipendenti di aziende operanti nell’ambito del turismo (ristoranti, Bar, alberghi, pubblici esercizi) un contributo a fondo perduto di 250 euro in buoni spesa come sostegno al reddito. Per poter usufruire del contributo è sufficiente compilare la documentazione che potrete richiedere inviando una mail a ebtur.imperia@gmail.com.

