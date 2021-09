In Liguria il 60% degli autobus in circolazione appartiene alle categorie più inquinanti

Genova. In Liguria soltanto il 40,3% degli autobus pubblici circolanti appartiene alle categorie emissive Euro 5 ed Euro 6. Quasi il 60% dei 1.570 autobus pubblici oggi in circolazione in regione appartiene quindi alle categorie emissive Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Sono i dati che emergono da un’elaborazione dell’osservatorio sulla mobilità sostenibile di Airp (Associazioni Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla base di dati Aci.

