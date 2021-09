Savona, Branca: “Centrodestra privo di contenuti concentra la campagna su Toti, estraneo al contesto cittadino”

Savona. “Ho aspettato quasi la fine della campagna elettorale per vedere se la sfida politica potesse cambiare, ma oggi posso dire che le mie sensazioni stanno trovando sempre più conferma: il centrodestra è talmente debole nei contenuti sulla città, e il suo sviluppo, che ha incentrato tutto sul ‘potere’ del presidente della Regione Toti ed il suo modello. Un modello genovacentrico che è estraneo al contesto savonese”. Così Maria Gabriella Branca, candidata consigliere comunale a Palazzo Sisto per la lista “Sinistra per Savona”, a sostegno della coalizione di Marco Russo, e responsabile giustizia e legalità della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

