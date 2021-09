Genova. Circa una trentina di posti auto lungo il Bisagno in zona Gavette saranno nei prossimi giorni tramutati in stalli di sosta per i mezzi Amiu della Volpara, per dare seguito alle prescrizioni di Asl riguardo la sicurezza dei piazzali interni all’impianto oggi sovraffollati di camion e auto di servizio.

... » Leggi tutto