Coldiretti: «Contro gli sprechi a tavola le ricette dei cuochi contadini liguri»

Genova. «L’appello di Papa Francesco a non sprecare mai il cibo è da sempre un atto rispettato dalla tradizione contadina». E’ quanto afferma Coldiretti nel sottolineare come la pandemia abbia impresso una vera e propria svolta green nei comportamenti degli italiani a tavola, spinta dal fatto che le misure anti contagio hanno portato la gente a stare di più a casa con il recupero di riti domestici come il cucinare.

... » Leggi tutto