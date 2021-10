Genova. C’è chi ci ha organizzato la prima pizza delle medie, chi ci ha finito una serata, chi ci ha portato la fidanzata, i nonni, i figli. In 15 anni e mezzo la pizzeria MoroMare di corso Europa, a Nervi, era diventata punto di riferimento per tanti genovesi. Il periodo covid e nuovi progetti in ballo hanno portato, però, alla fine di quell’avventura.

