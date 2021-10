Genoa, Arciniegas e Wander di 777 Partners: “Una squadra da Champions, come l’Atalanta”

Sembrano esserci le migliori intenzioni nei confronti del Genoa da parte di 777 Partners. Un comunicato al miele nei confronti del club e la scelta di far entrare gratis allo stadio sono state le prime due iniziative per ripristinare un rapporto di fiducia con la tifoseria. Ma l’amministratore delegato Juan Arciniegas e Josh Wander, uno dei fondatori, sono andati ben oltre, dichiarando senza troppi giri di parole: “Siamo qui per vincere!”.

