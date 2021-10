Genova. Si alza il sipario sulla nuova stagione del Campionato Nazionale Juniores Under 19. Oggi ha preso il via la fase regolare con l’anticipo delle 17 Aglianese-Sangiovannese (G), mentre domani alle 15.30 scenderanno in campo tutte le altre formazioni (in totale sono 157 divise in 12 gironi). Lo annuncia la Lnd.

... » Leggi tutto