Imperia, il 18 dicembre si vota il nuovo presidente della Provincia: Abbo resta in carica fino al responso delle urne

Imperia. I sindaci e i consiglieri comunali voteranno sabato 18 dicembre per l’elezione del nuovo presidente della Provincia e del nuovo Consiglio provinciale. Sino a quella data il presidente Domenico Abbo resterà alla guida dell’Amministrazione. La comunicazione ufficiale è arrivata da Roma, dove la Conferenza Stato Città Autonomie Locali e il Governo hanno concordato sia l’election day del 18 dicembre per tutte le Province che devono rinnovare i loro organi, sia la proroga sino a quella data degli organi in carica.

