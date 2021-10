In Liguria crescono gli incidenti sul lavoro, calano a Imperia

Genova. «Assunzioni per i controlli, banche dati condivise e un comitato regionale di prevenzione» a dirlo, in una nota diffusa, la Cgil Liguria. E continua: «Due morti al mese sul lavoro e 12mila denunce di infortunio da gennaio ad agosto 2021. Continuano a crescere in Liguria gli incidenti sul lavoro. Secondo i dati Inail rielaborati da Marco De Silva, responsabile dell’ufficio economico Cgil Liguria, le denunce complessive da gennaio ad agosto sono 12.022, aumentate del 7.5% rispetto allo stesso periodo del 2020».

... » Leggi tutto