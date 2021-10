Genova. È stato convocato per le 18.00 di oggi in piazza De Ferrari a Genova un presidio per solidarietà a Domenico Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2 mesi su presunti illeciti nella gestione dei migranti. Una sentenza che ha quasi raddoppiato gli anni di reclusione che erano stati chiesti dalla pubblica accusa (7 anni e 11 mesi).

