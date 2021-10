Rossetti (Pd): “I corsi di formazione a voucher per disoccupati in Liguria sono bloccati”

Genova. “I corsi di formazione continua per occupati e i corsi a voucher per disoccupati della Regione Liguria sono bloccati. Per gli occupati, dopo la finestra di gennaio, non sono ancora state attivate quella di giugno e tra poco si dovrebbe aprire quella di novembre, ma ancora tutto tace. Per i voucher a catalogo per disoccupati e senza titolo di ingresso, cioè i corsi anche per chi è più in difficoltà, era tutto pronto, ma il catalogo non c’è”. Lo denuncia Sergio Rossetti, consigliere regionale del Pd.

