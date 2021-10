Imperia. La 3^ giornata del campionato serie D vivacizzerà l’intero fine settimana grazie ai venti anticipi in programma sabato 2 ottobre alle 15. Un’esigenza delle società in vista del turno infrasettimanale del 6 ottobre che coinvolgerà i gironi a venti squadre. La gran parte delle sfide della 3^ giornata si disputerà come di consueto domenica prossima sempre alle 15. Lo annuncia la Lnd.

