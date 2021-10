Una pista ciclabile fino alla Lanterna, ecco il progetto. “Ma il sogno è arrivarci in battello”

Genova. Arrivare alla Lanterna non solo a piedi, ma anche in bici. E un giorno, chissà, anche dal mare con un battello. Sogni nel cassetto che gradualmente si realizzano per il simbolo della città che da tre anni è passato sotto la gestione del MuMa e dell’associazione Amici della Lanterna e si appresta a vivere una nuova stagione di riqualificazioni per migliorare l’offerta museale e soprattutto l’accessibilità del faro per genovesi e turisti.

