Genova. Sono 570 le dosi addizionali di vaccino anti Covid-19 somministrate in Liguria, pari al 6,7% dei soggetti immunocompromessi. Un dato sopra la media nazionale del 6,6% diffusa da Gimbe che segnalava, in base ai dati del ministero della Salute, un dato pari allo 0,4%. A comunicarlo è la Regione in una nota.

... » Leggi tutto