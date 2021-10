Liguria. A livello nazionale, saranno ceduti a terzi, quindi in franchising, 106 punti vendita di Carrefour che dice di contare 1.800 esuberi. Forte è la preoccupazione dei sindacati per i 17 punti vendita liguri, anche se ancora non ci sono certezze sulla ricaduta occupazionale nella nostra regione, dove potrebbero essere a rischio 150 posti di lavoro.

