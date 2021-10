Condanna di Mimmo Lucano, Scuola di Pace di Ventimiglia: «Colpito il progetto Riace, esempio di accoglienza»

Ventimiglia. «La pesante condanna comminata nel processo di primo grado a Mimmo Lucano apre la porta, anche per la Scuola di Pace, a una serie di considerazioni», lo scrive in una nota l’associazione Scuola di Pace di Ventimiglia che esprime la sua «perdurante e immutata stima nella persona di Mimmo Lucano. L’ex sindaco di Riace, durante il suo operato, ha dimostrato di non essere un politico che segue dai salotti l’evolversi del dramma dei deboli ma, invece, ha dato prova di avere il non comune coraggio di «sporcarsi le mani», rischiando così di entrare anche in contrasto con i codici legali per affermare e ribadire a più riprese il principio essenziale di “essere umani”».

... » Leggi tutto