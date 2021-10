Coronavirus in Liguria, presidente Toti: «Dati incidenza stabili»

Genova. «Rimangono positivi i dati relativi alla diffusione del Covid in Liguria. L’incidenza su base settimanale ogni 100mila abitanti rimane stabile a 33 nuovi casi a livello regionale mentre aumentano progressivamente le prenotazioni attraverso il portale prenotovaccino per le terze dosi sia agli over80 sia alle persone immunocompromesse. Nel primo pomeriggio di oggi, erano complessivamente 5.263, di cui 4.467 relative a persone ultra ottantenni e 796 a persone immunocompromesse». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto della situazione in Liguria.

Nelle province, l’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti è di 55 casi nello spezzino, 38 nell’imperiese, 28 nel savonese e 24 nell’area metropolitana genovese.

... » Leggi tutto