Imperia. Terza giornata di Serie D 2021/2022 per l’Imperia che sfida la prima della classe, a punteggio pieno due vittorie nelle prime due, Chieri. Allo stadio De Paoli i padroni di casa si impongono per 3 a 0, infliggendo ai neroazzurri la prima sconfitta stagionale in campionato. A segno Marras, Benedetto e Sbarbati.

