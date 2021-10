Ospedale Cairo, Toti: “Pronto soccorso? Presidio troppo piccolo per cure ad alta complessità”

Cairo Montenotte. L’ospedale San Giuseppe avrà un pronto soccorso? “Avrà tutti i servizi che sono necessari alla popolazione in un sistema di presidio territoriale, ma è evidente che le alte complessità di cura non sono mai state e non potranno essere in ospedali delle dimensioni di quello di Cairo”. Così risponde a domanda esplicita il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti. Delle dichiarazioni che sembrano mettere sempre di più una pietra tombale sulle speranze dei cittadini della Valbormida che da anni chiedono il ritorno del ps. Anche se in realtà già in molti l’avevano intuito dopo l’annuncio di volerlo trasformare in un ospedale di comunità, seguendo la riforma indicata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

... » Leggi tutto