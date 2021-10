Screening contro il tumore al colon, grande partecipazione al gazebo di Ventimiglia

Ventimiglia. Grande successo questa mattina in piazza del Comune a Ventimiglia, con l’appuntamento con la prevenzione targato Club Rotary Sanremo, Sanremo Hanbury e Imperia, insieme ad Asl1, Croce Rossa Italiana e Confesercenti, che sono scesi in campo per lo screening contro il tumore al colon, con la consegna del kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci. La mission è quella di sensibilizzare la popolazione tra i 50 ed i 69 anni ad effettuare un controllo medico: infatti il tumore al colon retto, rappresenta nei paesi occidentali la seconda neoplasia per incidenza, dopo il polmone nell’uomo e la mammella per la donna.

