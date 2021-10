Serie A, Genoa: la classifica piange e preoccupa i tifosi, ma non Ballardini

Genova. Una ventata di aria fresca che sembra però già essere svanita. Risulta di facile descrizione l’umore percepito in casa Genoa, squadra oggi scesa in campo per la settima giornata di Serie A. I pronostici parlavano di una formazione ringalluzzita e pronta ad ottenere la prima vittoria successivamente all’approdo della nuova proprietà americana, questo tuttavia senza fare i conti con la squadra allenata da Fabrizio Castori.

... » Leggi tutto