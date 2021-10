Sampdoria e l’equilibrio da recuperare, per D’Aversa è solo questione di atteggiamento

Genova. Sampdoria-Udinese doveva essere la partita del rilancio e lo è stata solo in parte. Non sappiamo se D’Aversa vedrà il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Da un lato questa Sampdoria ha dimostrato di saper recuperare per ben due volte, dall’altro sono troppe le incertezze difensive che questa squadra sta mostrando. Da un lato Candreva sta finalmente dimostrando personalità e classe, dall’altro manca quel guizzo tra le alternative in panchina che potrebbero dare una svolta alla partita quando sta andando male. Il recupero di Gabbiadini sarà determinante per dare un po’ di respiro a Quagliarella, che oggi è tornato a giocare da par suo.

