Diano Arentino. Il sindaco uscente Giacomo Musso, con 139 voti (Lista civica la mimosa), è stato sconfitto alle urne da Paolo Sciandino con “Scegli! Le persone al centro” che ha totalizzato 191 preferenze. Alessandro Lodato Costa per “Insieme per Arentino” è stato votato da 47 persone. Sette le schede non conteggiate su 384.

