Gilet gialli in frontiera per protesta, tra Bella Ciao e Marsigliese l’obiettivo adesso è Nizza

Ventimiglia. L’intenzione sarebbe ora quella di andare a Nizza in autostrada, viaggiando a 30 chilometri all’ora per bloccare il traffico. Per ora però, i gruppo di gilet gialli francesi, che stamane ha sconfinato in Italia e si è unito ad altri manifestanti del Belpaese, rimano fermo bloccando parzialmente la barriera autostradale, guardato a vista da un nutrito numero di agenti delle forze dell’ordine, divisi più o meno equamente tra polizia e carabinieri.

