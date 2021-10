Maltempo, Toti: «Riaperta autostrada A6, le situazioni di emergenza sono concentrate nel savonese»

Genova. «In questo momento quasi tutte le situazioni di emergenza sono concentrate nel savonese, in val Bormida e nell’entroterra di Genova in valle Stura. A Pontinvrea, altra zona fortemente colpita dalle precipitazioni di queste ore con l’esondazione del torrente Erro in diversi punti, cinque nuclei familiari sono stati evacuati in via precauzionale. Il fiume Bormida ha esondato a Cairo Montenotte, allagando alcune strade, mentre a Savona l’esondazione del Letimbro ha causato allagamenti in città». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla situazione legata al maltempo nella nostra regione, con un prolungamento dell’allerta rossa sulle zone B e C della Liguria (costa da Savona a Genova e estremo levante, da Camogli a Sarzana) fino alle 6 di domani, martedì 5 ottobre. In Asl1 è stato chiuso questa mattina l’hub vaccinale di Camporosso: i cittadini sono stati avvisati per riprogrammare gli appuntamenti.

