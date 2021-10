Savona. “Il derby a destra non ha funzionato, la somma e la sottrazione dei voti fra i concorrenti non ha portato algebricamente un risultato superiore al centrodestra”. E’ il commento di Giovanni Toti al risultato elettorale di Savona, dove il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru è in svantaggio di circa 11 punti percentuali su quello del centrosinistra Marco Russo.

