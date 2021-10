Genova. “Siamo vivi per miracolo, quei massi si sono staccati dal costone e sono volati giù sfiorandoci tutti”. Questo il racconto di poche ma efficaci parole dei residenti del civico 63 di via Airenta a Rossiglione, che questa mattina in pochi minuti hanno visto box, terrazzi e giardini invasi e distrutti da fango e massi.

... » Leggi tutto