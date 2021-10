Calcio, il maltempo colpisce duramente gli impianti di Dego, Bragno e Mallare

Le forti piogge della giornata di ieri hanno provocato gravi danni al nostro territorio, senza risparmiare gli impianti sportivi.

In Val Bormida, il “Paolo Ponzo” di Bragno è stato letteralmente sommerso dall’acqua (nel video in alto). “Fortunatamente – commenta il dirigente Andrea Ferrari – non ci sono grossi danni, le recinzioni hanno retto. Logicamente, il fondo del campo è pieno di detriti e per un po’ non potremo utilizzarlo. Negli spogliatoi, nel magazzino e nell’ufficio della segreteria è entrata l’acqua e dovranno esser ripuliti dal fango. In questo periodo verremo ospitati per gli allenamenti dalla Cairese. Ci tengo a ringraziare il direttore generale Laoretti per l’ospitalità”.

