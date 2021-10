Casa Serena, salvo lo stipendio degli ex operatori KCS. Il fronte Fials: «Sindaco per chi lavoreremo?»

Sanremo. Casa Serena, i lavoratori ex KCS riceveranno lo stipendio di settembre pur essendo rimasti senza posto di lavoro. E’ questo il succo dell’accordo raggiunto in giornata tra le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e la dirigenza della coopearativa attiva nella Rsa di Poggio prima dell’avvento del privato. I lavoratori in questione erano stati posti in aspettativa, come chiesto dai sindacati, a pochi giorni dal subentro della nuova gestione.

