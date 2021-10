Sanità, Rossetti (PD): “La giunta continua a non rispondere sull’assistenza ai cittadini effetti da Long Covid”

Genova. “La giunta continua a non dare risposte sull’assistenza ai cittadini effetti da Long Covid e che non sono stati ricoverati. Parliamo di malati che anche dopo un anno, pur essendo negativi, presentano uno o più sintomi del Covid. Nonostante una nostra interrogazione oggi la giunta conferma che solo chi ha avuto il Covid ed è stato ricoverato ha diritto alla gratuità delle visite per Long Covid, mentre gli altri dovranno continuare a pagare il ticket”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la presentazione in consiglio di un’interrogazione in cui chiede alla giunta il programma di interventi per i pazienti con sintomi Long Covid.

