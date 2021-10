Genova. Tombe semi distrutti, ossari come ruderi, transenne e grate che impediscono l’accesso alle zone più degradate, marmi danneggiati, sterpaglie: così si presenta in alcune sue parti il cimitero di Torbella, a Rivarolo, in Valpolcevera. E così lo hanno trovato alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno effettuato un sopralluogo sul posto, spronati dai cittadini.

