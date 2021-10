Tiglieto. Tra i comuni in ginocchio per il maltempo in provincia di Genova non c’è solo Rossiglione col suo record di pioggia italiano ed europeo rilanciato addirittura da Greta Thunberg su Twitter. La furia dell’acqua ha colpito anche a Tiglieto, sulle sponde dell’Orba, al confine con la provincia di Savona dove i danni sono molto più estesi.

