Ambulanti, Ioculano (PD): “No alle disuguaglianze. Regione faccia rispettare le stesse regole per il rilascio delle attestazioni”

Liguria. “Ci sono Comuni che seguono la delibera regionale (che non chiede il Durc) e chi la normativa nazionale per il rilascio delle attestazioni agli ambulanti. Questo porta a favorire alcuni e penalizzare altri, la giunta deve intervenire per armonizzare le regole”. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico, Enrico Ioculano, che su questo tema ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale.

... » Leggi tutto