Commercio, Ioculano: «No alle disuguaglianze tra gli ambulanti liguri»

Genova. «In Liguria ci sono Comuni che seguono la delibera regionale (che non chiede il Durc) e chi la normativa nazionale per il rilascio delle attestazioni agli ambulanti. Questo porta a favorire alcuni e penalizzare altri, la giunta deve intervenire per armonizzare le regole», così dice il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, che su questo tema ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale.

