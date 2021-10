Inizia la stagione musicale 2021-2022 dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sanremo. La stagione musicale 2021 – 2022 dell‘Orchestra Sinfonica di Sanremo è ormai alle porte. Il primo doppio concerto si terrà sabato 16 ottobre – alle 17 e alle 21 – al Teatro dell’Opera del Casinò.

In attesa dell’apertura ufficiale della nuova campagna abbonamenti, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha lanciato una promozione valida fino al 10 ottobre per l’acquisto, in prevendita, dei nuovi abbonamenti con prezzo scontato del 30%.

