La Liguria alla Milano Wine Week con i suoi ‘food ambassador’

Liguria. Vino, olio e basilico certificati dop e ovviamente made in Liguria: sono i tre “Food Ambassador” che la Regione Liguria ergerà a paladini del marketing territoriale ligure in una rassegna internazionale come Milano Wine Week, che fino al prossimo 10 ottobre si terrà nel capoluogo lombardo. Milano Wine Week dopo la pandemia si trasforma in un grande momento di rilancio del settore dell’ospitalità e della ristorazione e crea un palinsesto di esperienze che mette il vino a contatto con arte, moda, design. Fino al 10 ottobre, la Liguria avrà il suo spazio nel gotha della viticoltura e del food, avendo a disposizione uno degli spazi diffusi che caratterizzeranno l’allestimento della rassegna: la zona Isola, quartiere a Nord della centralissima Porta Garibaldi, dove saranno in vetrina insieme ai vini made in Liguria, anche l’olio extravergine e il basilico genovese. L’obiettivo è quello di fare una grande campagna di marketing con quel patrimonio che tutto il mondo invidia alla Liguria e che ha ottenuto la certificazione europea. Un tris di prodotti fantastici che per molti turisti valgono una vacanza nella regione e la cui formula si può racchiudere in poche parole: “poco ma eccezionale”.

... » Leggi tutto