Mediterraneo e geopolitica aprono Port&ShippingTech, main conference della Genoa Shipping Week

Genova. Mediterraneo e geopolitica protagonisti di In The Med, sessione d’apertura della XIII edizione di Port&ShippingTech, moderata da Paolo Quercia, Direttore di GeoTrade e introdotta dall’Ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale delle Capitanerie di Porto che ha sottolineato l’importanza del ruolo della Guardia Costiera nel monitoraggio dei traffici delle migliaia di navi che attraversano il Mediterraneo e dell’ambiente. Per l’ammiraglio di squadra Giorgio Lazio, intervenuto in rappresentanza del capo di Stato maggiore della Marina Militare, lo sviluppo di aziende e traffici presuppone che ci sia sicurezza.

